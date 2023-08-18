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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: مصادرة 10 أطنان ونصف ملح مجهول المصدر

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، هذا وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو محملة بعدد ( 200 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 10 ) طن ، وتم تحرير المحضر رقم 11943 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

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وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير محضر رقم 11944 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة مخبز بدون ترخيص .

كما تم تحرير محضر رقم 11945 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل.

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