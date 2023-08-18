الاستمرار في تسليح أوكرانيا أم الضغط من أجل السلام؟.. خيارات الغرب ضد روسيا

في تحليل لإيما أشفورد، وماثيو كرونيج، نشرته مجلة فورين بوليسي، خلص فيه الكاتبان إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد البطيء لم يؤد إلى اختراقات كبيرة ضد الجيش الروسي مما أدى إلى دعوات للتفاوض بدلاً من التصعيد.

طرحت كاتبة العمود إيما أشفورد،في تحليل لها في الفورين بوليسي، العديد من الأسئلة بشأن الهجوم الأوكراني. وقالت: بعد أن أدركت أوكرانيا أن الهجوم يسير ببطء أكثر مما كان مأمولًا، وقد تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في الصحافة، نحتاج إلى التحدث عن التقدم الضعيف للهجوم، والخيارات الغربية في هذا الموقف، وكيف يبدو مستقبل الصراع.

اتخذت أوكرانيا القليل من الأراضي نسبيًا ؛ أُجبرت على الالتزام باحتياطياتها دون أي اختراق كبير ؛ وعلى الرغم من عدم وصف الهجوم بالفشل، إلا أنه ليس نجاحًا.

قال مات كرونيج، كاتب العمود،في الفورين بوليسي أعتقد أن جزءًا من المشكلة لم يكن أداء أوكرانيا، ولكن التوقعات غير الواقعية في الغرب. يميل الأمريكيون إلى التفكير في العمليات العسكرية الهجومية على أنها شيء يتم القيام به بقوة ساحقة ويستمر لأسابيع فقط. ربما كان علينا توقع أن هذا سيستغرق بعض الوقت. أو أنه قد لا يكون ممكناً.

كتب باري بوزين، أحد أفضل المحللين العسكريين والاستراتيجيين، في فورين بوليسي قبل بضعة أسابيع، "يشير التاريخ العسكري إلى أن التحديات هنا هي أيضًا أكثر صعوبة مما كان مفهوماً بشكل عام - على الأقل بين عامة الناس في الغرب.

روسيا لديها تحصينات. لديها ما لا يقل عن ثلاثة خطوط محصنة تعرف باسم "الدفاع في العمق"، مع مساحات كبيرة من حقول الألغام. ويعتمد كلا الجانبين بشكل متزايد على المجندين غير المدربين، حيث يسهل تعلم الدفاع أكثر من الهجوم. كل ذلك يجعل أوكرانيا تخوض معركة شاقة.

لذا فإن باري بوزين، محق بشأن سذاجة صانعي السياسة الغربيين والجمهور، الذين لا يفهمون حقًا أن المعارك من هذا النوع صعبة في أحسن الأحوال ومستحيلة في أسوأ الأحوال، خاصة عندما لا يتوفر التفوق الجوي. لكن ما يظهره هذا الهجوم هو أنه مع كل الإرادة في العالم، قد لا تكون هناك طريقة لأوكرانيا لاستعادة كل أراضيها.

الهجوم المضاد لم يكن سهلاً كما توقع الكثيرون. الجدل الحقيقي حول ما يجب فعله حيال ذلك. إذا لم تنجح في البداية، فهل يجب أن تستسلم أو تبذل جهدًا أكبر؟

يجادل معسكر الاستسلام بأن الهجوم المضاد المتوقف يثبت أن استعادة كل الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها أمر مستحيل وأنه يجب على كييف التفاوض على وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يترك روسيا تسيطر على أجزاء كبيرة من أوكرانيا.

كان الدعم الغربي فاترًا، وقد أجبر أوكرانيا على القتال بذراع واحدة مقيدة خلف ظهرها، من خلال رفض الطلبات الأوكرانية للحصول على معدات عسكرية في كل مرحلة من مراحل الصراع. البيت الأبيض ظن خطأ أنه يمكن أن يتبع نهج المعتدل. سيوفر فقط ما يكفي من الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا على الفوز، ولكن ليس بما يكفي لاستفزاز روسيا إلى التصعيد.

الدعم الغربي كان فاترًا في بعض العواصم الأوروبية، لكن واشنطن أفرغت مخزونها من الأسلحة وأرسلت معدات بمئات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا. في بعض الأحيان، كان البيت الأبيض حذرًا بشأن إرسال معدات عسكرية جديدة بسبب مخاطر التصعيد. وعد الأوكرانيون بأنهم لن يستخدموا أنظمة الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية وهم الآن يستهدفون موسكو بانتظام.

واشنطن أرسلت الكثير من ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا لدرجة أن المخزونات تنفد، الأمر الذي يقلق المسؤولين الغربيين، واضطرت الولايات المتحدة إلى إرسال ذخائر عنقودية بدلاً من ذلك.

إذن، ما هو أفضل نهج؟ حرب استنزاف طويلة وطاحنة أم محاولة لوقف إطلاق النار؟

أمريكا لا تخوض هذه الحرب لسببان : بايدن لا يريد الدخول في حرب نووية مع روسيا، والمصالح الأمريكية في أوكرانيا ليست كافية لتبرير حرب مباشرة هناك. لو كانت أمريكا تخوض هذه الحرب، لكانت قد أعادت تجهيز الاقتصاد للإنتاج العسكري على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى أقصى حد ممكن ومن المرجح أن أعادت التجنيد. لكنها لم تفعل هذه الأشياء، لأن البلد في الواقع ليس في حالة حرب.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم لأوكرانيا ما تحتاجه لاستعادة كل أراضيها دون مخاطر كبيرة على مصالحها الخاصة وتكاليف اقتصادها. لا توجد خيارات جيدة.

اختار الشعب الأمريكي إنفاق ما معدله 6-7٪ من الناتج القومي الإجمالي على الدفاع خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. وهي الآن تدخل حربًا باردة ثانية مع كل من الصين وروسيا، والولايات المتحدة تنفق 3.1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. يجب زيادتها إلى 5 بالمائة على الأقل على الفور.