بريطانيا تحذر من هجمات محتملة في الدنمارك

طلبت بريطانيا، اليوم الجمعة، من مواطنيها توخي اليقظة عند السفر إلى الدنمارك بسبب الهجمات المحتملة بعد حرق القرآن على يد نشطاء مناهضين للإسلام في الدنمارك والسويد مما أثار غضب المسلمين.

سبق أن حذرت بريطانيا والولايات المتحدة من احتمال وقوع هجمات في السويد المجاورة، مما رفع حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى يوم الخميس.

حذرت وزارة الخارجية البريطانية في نصيحة سفر محدثة "من المرجح أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في الدنمارك. يمكن أن تكون الهجمات عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".

وأضافت وفقا لما نشرته رويترز، أن السلطات في الدنمارك نجحت في تعطيل عدد من الهجمات المخطط لها وقامت بعدد من الاعتقالات. قالت السويد أيضا إنها أحبطت هجمات بعد حرق القرآن.

في وقت سابق يوم الجمعة، قالت الحكومة السويدية إنها شددت الإجراءات الأمنية في السفارات والبعثات الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

أدانت الحكومتان الدنماركية والسويدية عمليات الحرق وتفكران في تعديل القوانين التي يمكن أن تمنعها، لكن منتقدين في الداخل يقولون إن مثل هذه الخطوات يجب أن تحافظ على حرية التعبير التي تحميها دساتيرهم.