اليونيسف تحذر: 9 ملايين طفل سوداني في خطر

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعى أن 9 مليون طفل في خطر بسبب الصراع في السودان.

وأعلنت اليونيسف، أنها بحاجة إلى 400 مليون دولار لإنقاذ 9 ملايين طفل محاصرين بسبب الصراع في السودان، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان على منصة "إكس": "بعد 4 أشهر من الأزمة في السودان، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح لا يمكننا إلا أن نصل إلى 10 في المائة منهم... نحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة".

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت لمقتل المئات ونزوح الآلاف من سكان البلاد.