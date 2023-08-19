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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عصير الدوم وفوائده

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الدوم الصحية..


هناك فوائد صحية عديدة لتناول عصير الدوم وأهمها :

يساهم فى التحكم فى نسبة الضغط بالدم خاصة فى حالات الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط بالدم.

مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالحلق والرئة.

يساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم لذلك يقلل من إصابة الأشخاص بأمراض القلب.

مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالحوض نظرًا لأنه مدر للبول.

يساهم فى تقليل حدوث الإمساك خاصة لمرضى البواسير نظرًا لأنه يساعد على عمل ليونه طبيعية.

يساعد على بطء خلايا السرطانية نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة.

يساعد على تقوية الأعصاب.
يجب على مرضى السكرى والمصابين بارتفاع ضغط الدم بضرورة تقليل نسبة السكر جدا عند تحضيره وتناوله .

طريقة عمل عصير الدوم اللذيذ..
المكونات :
- ربع كيلو دوم مجروش (مفري مقطع صغيرًا) 
- كوب سكر كبير .. (يمكن تقليل الكمية في حالة مرضي السكري) . 
- 2 لتر ماء
 طريقة تحضير عصير الدوم
- ضعي الدوم المجروش والسكر في إناء على نار منخفضة وقلبيه باستمرار حتي ذوبان السكر.
- استمري في التقليب حتي يسيح السكر بدون أن يتغير لونه
- عندما يذوب السكر اضيفي الماء واتركي الخليط على النار حتي يغلي
- بعد الغليان ارفيعه من على النار مباشرة ليبرد وصفيه،
ثم ضعيه في الثلاجة أو الفريزر وقدمية بارد 
 

امراض القلب حدوث الإمساك طريقة تحضير عصير الدوم طريقة عمل عصير الدوم

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