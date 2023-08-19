بالأبيض.. روجينا تثير الجدل بجمالها

شاركت الفنانة روجينا متابعيها بأحدث لقطات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت روجينا بإطلالة جريئة، فارتدت فستان باللون الأبيض المجسم ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعربسيطة ومرتبة، فتركت خصلات شعرها البنية الكثيفة تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي المرتب، ووضعت مكياجًا جذابا،نالت اعجاب متابعيها.



وتدور أحداث مسلسل “ستهم”، الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطاراجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلنعلى إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى منمحافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، و الشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ،وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج المبدع رؤوف عبد العزيز.