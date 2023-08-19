شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وابعته

وجه جروب شاومينج على “تليجرام” نداءً عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة العربية، قال فيه: “صور امتحانك وابعت هنا بسرعة، يلا بسرعة يا جدعان”.

من جانبها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لاداء امتحان اللغة العربية، من تلبية نداء شاومينج.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي محاولة لتصوير امتحان امتحان اللغة العربية من داخل أي لجنة من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 سوف تعرض صاحبها لعمل محضر غش وإلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

جدير بالذكر أنه يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.