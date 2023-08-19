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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب Bad Religion.. نجم فرقة bts يثير الجدل بعد إساءته للإسلام

نامجون
نامجون

أثار نجم فرقة  BTS “نامجون” حالة من الجدل الواسع وذلك عبر السوشيال ميديا بسبب أنه شارك أغنية عبر خاصية الاستورى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقد روج نامجون نجم فرقة  BTS إلى أغنية بعنوان “Bad Religion” والتى اعتبرها رواد السوشيال ميديا أنها تسيئ إلى الإسلام حيث تعنى كلمة الاغنية “دين سيئ”. 

وتسبب فعل نامجون نجم فرقة  BTS فى حالة من الجدل الواسع وردود فعل سلبية هاجمته على ما فعله وطال الهجوم أيضا فريقه BTS وتم اتهمهم بانهم معادون للإسلام. 

فرقة Bts

وكان طلب جيهوب عضو فرقة BTS الكورية إلغاء طلب تأجيل تجنيده للخدمة العسكرية، ليصبح مؤهلا للاستدعاء للتجنيد في أي وقت، ما تسبب في حالة حزن كبيرة بين محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة المسئولة عن فرقة BTS الكورية، في بيان رسمي، أن جيهوب مستعد لأداء الخدمة العسكرية، وسيتم إبلاغ الجمهور بأي تحديثات بخصوص هذا الأمر.

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ويعد جيهوب واحد من أكثر أعضاء فرقة BTS الكورية الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، ويحبه الجمهور بشكل خاص، ومن المتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة حال انفصاله عن باق المجموعة.

كان جين، وهو أكبر أعضاء فرقة BTS الكورية سنا، أول شخص فيهم يتم تجنيده في الجيش، وبدأ مدة خدمته العسكرية التي تستمر 18 شهرا في معسكر تدريب بكوريا الجنوبية ديسمبر الماضي.

كانت عملية تجنيد أعضاء فرقة BTS الكورية قد تسببت في حالة كبيرة من الجدل، خاصة أن قطار نجاح أشهر فريق شبابي على مستوى العالم سيتوقف، بعدما شاركوا جميعا في إثراء الثقافة الكورية ونشرها على نطاق واسع.

وأثار الأمر جدلا ونقاشا، حول ضرورة مراجعة نظام التجنيد في كوريا الجنوبية، لتوسيع الإعفاءات لتشمل النجوم البارزين، أو عدم إعطاء هذه المزايا لأي شخص.

نامجون نجم فرقة BTS Frank Ocean s Bad Religion أغانى نامجون أغانى فرقة bts

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