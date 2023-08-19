أحمد السيد: مشروع أهل مصر يهتم ببناء الإنسان في المناطق الحدودية| فيديو

قال المخرج أحمد السيد، المشرف على مشروع أهل مصر، إن المشروع يهتم في المقام الأول بالأماكن الحدودية وعلى وجه الأخص الإنسان الموجود في هذه الأماكن، موضحًا أن الأشخاص التي تعيش هناك تحتاج إلى اهتمام فني وثقافي والذي بدوره سينعكس إيجابيًا في تطوير الشخصية المصرية.



وأضاف “السيد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه تم الاهتمام بـ 3 فئات الطفل والشباب والمرأة، مؤكدًا أن المرأة لها دور أساسي في الأماكن الحدودية فهي عمود الأسرة في المناطق البدوية الصحراوية.



وأشار المشرف على مشروع أهل مصر إلى أن الفعاليات التي يتم تنفيذها بعضها يتم إقامته في المناطق الحدودية والبعض الآخر يتم من خلال الدمج وذلك لكي يتم تبادل ثقافي وتنوع معرفي بين أبناء المحافظات المختلفة.

