جميل عفيفي: التنمية حائط وسد منيع أمام الفكر الإرهابي| فيديو

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن الاهتمام بالمحافظات الحدودية جزء من خطة الدولة للتنمية، لافتًا إلى أن هذه المناطق تم إهمالها لسنوات طويلة وعلى رأسها سيناء، وهذا تسبب في تسلل العناصر الإرهابية إليها، حيث قامت الدولة بمواجهة الأمر من خلال مكافحة الإرهاب وذلك بالتوازي مع عملية التنمية.



وأضاف “عفيفي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن التنمية هي بمثابة حائط وسد منيع أمام الفكر الإرهابي وأمام أية محاولة اختراق للدولة المصرية، متابعًا أن الدولة تقف بجانب أي محافظة وتحرص على تقديم لها كافة الخدمات.



وأشار إلى أن جلوس الرئيس السيسي مع الأهالي هو تأكيد على أن الدولة تعلم جيدا ماهي الأزمات وأنها تعمل على حلها، وعدم وجود انفصال بين الرئيس والشعب، مضيفًا أن الدولة في الفترة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة بناء الشخصية المصرية.