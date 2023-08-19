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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى اليوم الأول.. امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة دون شكاوى بالمنيا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ولم تتلقى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم اى شكاوى أو بلاغات موجها وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وتوفير عوامل الأمن و الهدوء بمحيط لجان الامتحانات تيسيرا على الطلاب.

وقال حمدى مصطفى وكيل وزارة التعليم أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بدأت اليوم وتستمر حتى 29 من أغسطس الجارى حيث تقدم اليوم لمادة اللغة العربية 1203 طلاب و 120 طالبا لمادة التربية الدينية.

مشيرا الى انه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثانى هذا العام بمحافظة المنيا 10 آلاف و 175طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 11 لجنة على مستوى المحافظة.

يذكر ان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تستمر لمدة 10 أيام حيث تجرى غدا الأحد 20 أغسطس امتحانات مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية .
 

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