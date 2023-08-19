عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يصل إلى لبنان لإحياء حفل بعد غياب 12 عاما

عمرو دياب
عمرو دياب

وصل الفنان عمرو دياب إلى لبنان لاحياء حفله الغنائى اليوم الذى يقام بعد غياب استمر 12 عاما وبعد عدة شائعات خاصة بالغاء الحفل بسبب أزمة عمرو دياب مع ورثة المنتج جان صليبا. 

عمرو دياب 

أصدرت سلطات الأمن فى بيروت بيانا خاصا بالحفل الذى يقيمه الفنان عمرو دياب اليوم والذى يعود به الى الغناء فى لبنان بعد غياب 12 عاما.  

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى بيانها أنه من المتوقع أن يحضر حفل المطرب عمرو دياب نحو 15 ألف شخص، وذلك فى حديقة "الرئيس الشهيد رفيق الحريرى".

عمرو دياب يثير أزمة فى لبنان .. اعرف التفاصيل

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

وتابعت المديرية : "بناءً على ذلك، ستتبع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى إجراءات مرورية خاصة من الساعة الثالثة عصراً وحتى انتهاء الحدث، وتشمل الإجراءات قطع حركة المرور في تقاطع الزيتونة باي أمام (Yacht club)، وإغلاق التحويلات على الطريق الساحلي في التقاطعات التالية: البورش، ميدغلف، البيال، اللنبي، فوش، وسيُسمح بالالتفاف في تقاطع القاعدة البحرية".

وطلبت المديرية من المواطنين الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي يقدمها رجال قوى الأمن الداخلي المعنيين بهذه المهمة، من أجل تسهيل حركة المرور وتجنب الازدحام.

عمرو دياب وحفلة بورتو 

وأكد الهضبة خلال حفله في بورتو قائلا : " وحشتني الحفلات في بورتو" وبهذا الحفل تظهر بورتو جولف في أرقي صورها كواحدة من أجمل المنتجعات السياحية في العلمين.

وانطلقت الحفل بمجموعة متميزة من أغاني الفنان عمرو دياب، حيث أطل عليهم بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغانيه ومنها، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة يا ليل، والله أبدا، بناء على طلب الجمهور. 

عمرو دياب الفنان عمرو دياب حفل عمرو دياب اغاني عمرو دياب اعمال عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

موضوعات متعلقة

مش صوت مصر|فجر السعيد تثير الجدل بسبب هجومها على أنغام.. ومتابعون يردون بقوة

الحلقة الأخيرة.. طلاق وحمل هنا الزاهد يثير الجدل فى سيب وأنا سيب

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

أجلها بسبب وفاة والدة أحمد شيبة.. عمر كمال يطرح أغنية "في داهية" اليوم

ترشيحاتنا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

المؤبد لـ 14 متهما والمشدد لـ 6 متهمين في قضية تهريب الأموال

كامل الوزير: نستهدف إنشاء كلية تكنولوجية النقل مستقبلا لإعداد أجيال متخصصة

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في فرنسا

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ