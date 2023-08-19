عمرو دياب يصل إلى لبنان لإحياء حفل بعد غياب 12 عاما

وصل الفنان عمرو دياب إلى لبنان لاحياء حفله الغنائى اليوم الذى يقام بعد غياب استمر 12 عاما وبعد عدة شائعات خاصة بالغاء الحفل بسبب أزمة عمرو دياب مع ورثة المنتج جان صليبا.

عمرو دياب

أصدرت سلطات الأمن فى بيروت بيانا خاصا بالحفل الذى يقيمه الفنان عمرو دياب اليوم والذى يعود به الى الغناء فى لبنان بعد غياب 12 عاما.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى بيانها أنه من المتوقع أن يحضر حفل المطرب عمرو دياب نحو 15 ألف شخص، وذلك فى حديقة "الرئيس الشهيد رفيق الحريرى".

وتابعت المديرية : "بناءً على ذلك، ستتبع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى إجراءات مرورية خاصة من الساعة الثالثة عصراً وحتى انتهاء الحدث، وتشمل الإجراءات قطع حركة المرور في تقاطع الزيتونة باي أمام (Yacht club)، وإغلاق التحويلات على الطريق الساحلي في التقاطعات التالية: البورش، ميدغلف، البيال، اللنبي، فوش، وسيُسمح بالالتفاف في تقاطع القاعدة البحرية".

وطلبت المديرية من المواطنين الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي يقدمها رجال قوى الأمن الداخلي المعنيين بهذه المهمة، من أجل تسهيل حركة المرور وتجنب الازدحام.

عمرو دياب وحفلة بورتو

وأكد الهضبة خلال حفله في بورتو قائلا : " وحشتني الحفلات في بورتو" وبهذا الحفل تظهر بورتو جولف في أرقي صورها كواحدة من أجمل المنتجعات السياحية في العلمين.

وانطلقت الحفل بمجموعة متميزة من أغاني الفنان عمرو دياب، حيث أطل عليهم بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغانيه ومنها، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة يا ليل، والله أبدا، بناء على طلب الجمهور.