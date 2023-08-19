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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: حصول 37 مسجدًا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

مسجد الهدى
مسجد الهدى

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحد عشر مسجدًا جديدًا تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه (37) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، وذلك على النحو التالي : 

أسماء المساجد المعتمدة

1. الإسكندرية الحق المبين ببشائر الخير ٣ بمدينة الإسكندرية  الفئة (أ)
2. الإسماعيلية السلام بمدينة الإسماعيلية الفئة (أ)
3. البحر الأحمر التواب بمدينة الغردقة   الفئة (أ)
4. البحر الأحمر حمزة بن عبد المطلب بمدينة
رأس غارب   الفئة (أ)
5. البحيرة ناصر بمدينة دمنهور   الفئة (أ)
6. السويس أهل بدر بمدينة السويس الفئة (أ)
7. السويس علي بن أبي طالب – السلام 1 الفئة (أ)
8. الدقهلية الجوهرة بمدينة المنصورة  الفئة (أ)
9. الشرقية زاد المعاد بمدينة العاشر من رمضان  الفئة (أ)
10. جنوب سيناء الهدى بمدينة دهب  الفئة (أ)
11. دمياط كفر البطيخ -  مدينة دمياط الفئة (أ)

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

أسماء المساجد المعتمدة وزير الاوقاف محمد مختار جمعة ضمان الجودة والاعتماد المساجد

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