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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: قافلة للكشف وتقديم العلاج لـ436 حيوانا و5500 طائر

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

 

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  436 حيوان،و5500 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

 

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

الأكثر احتياجا أكثر احتياجا ارتدت الكفن أحمد عطا نائب محافظ الغربية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور الخدمات البيطرية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الدكتور طارق رحمي الدكتور حاتم أنور الطب البيطري بالغربية السيد القصير وزير الزراعة

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