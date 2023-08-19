خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

لم تتوقع دينا حسن سيد 25 سنة ربة منزل أن القدر سطر لها هذه النهاية على يد زوجها عشرة عمرها ، حيث أنهى حياتها بعد حفلة ضرب وتعذيب خلال مشاجرة بينهما داخل شقتهما بمدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

أسرة المجنى عليها تكشف تفاصيل الواقعة

وقال أهالي أسرة المجنى عليها خلال لقائهم بموقع " صدى البلد الإخباري " إن المتهم كان دائم التعدي على زوجته بالضرب، حيث تعدى عليها بالضرب المبرح أكثر من مرة ولكنها، كانت تتحمل بسبب أطفالها ومن أجل تربيتهم.

وأكدت منى السيد والدة المجنى عليها أن المتهم أنهى حياة زوجته وهاتف شقيقتها قائلا: "تعالي لوحدك" وذهبت لتجد شقيقتها غارقة في دمائها وواضح عليها آثار الضرب والتعذيب.

المتهم كان دائم التعدى بالضرب على زوجته

وأضاف أن نجلتها المجنى عليها كانت على خلافات دائمة مع زوجها بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأقامت طرفها منذ حوالى شهر، وليلة أول أمس جاء إليها ابن عم المتهم وأبلغها بإصابة زوجها في حادث فذهبت مسرعة إلى زوجها، فوجدته سليما وليس مصابا بشيء وتشاجر معها ثم طعنها بسلاح أبيض، وضربها بظهر سلاح ناري، وتخلص منها أمام أبنائه الأطفال.



وأشارت الأم إلى أن ابنتها كانت ترفض طلاق ابنتها حتى لا تتعب مثلها لأنها انفصلت عن والد الضحية منذ 24 عاما وكانت بشدة في تربيتها وتربية إخوتها.

المتهم موتها أمام أطفالها

وأضافت زوجة خال المجني عليها أنها تزوجت وعمرها ١٥عاما، ولديها ٣ أطفال ودائما ما كانت تترك منزل الزوجية لتعدي زوجها عليها بالضرب، وتعود بعد الصلح بينهما بسبب أولادها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " دينا " 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تحريات المباحث حول الواقعة

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى " محمود م ب " 30 سنة جزار نشبت بينهما مشاجرة تحولت لمشاجرة بسبب مطالبة المجنى عليها للمتهم بالإقلاع عن تناول المخدرات فقام بطعنها بسلاح أبيض.



وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها وانه حاول التعدي عليها بالضرب هي الأخرى فى المستشفى وتجمع المواطنين وأمسكوا به وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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