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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : قوي ماليا

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023: تودع العزوبية

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 20 اغسطس 2023

تقع في الحب مرة أخرى اليوم وستستمتع بالعلاقة، سيساعدك الضغط في مكتبك على أن تصبح أقوى، أنت قوي اليوم من الناحية المالية وستكون صحتك أيضًا في حالة جيدة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

تعامل مع المشاكل المتعلقة بالحب بنضج، ستحدث بعض الاحتكاكات الطفيفة اليوم ولكن من الضروري استكشافها وإصلاحها قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

ابدأ اليوم بممارسة تمارين خفيفة أو اليوجا أو المشي لمدة 20 دقيقة، هذا سوف يجدد شبابك ويبقيك منتعشًا طوال اليوم. قد يصاب بعض مواليد السرطان الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل مرتبطة بضغط الدم بمضاعفات ولكن سيتم حل هذا في بعض الوقت.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ستكون حياتك المهنية جيدة ولكن تأكد من إنجاز المهام الجديدة دون تفويت المواعيد النهائية، يمكن للباحثين عن عمل تحديث سيرهم الذاتية وصقل مهاراتهم عند ورود مكالمات للمقابلات.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

سيتم تسوية المستحقات المالية وسيتلقى بعض مواليد السرطان أيضًا أموالًا عن طريق بيع ممتلكات الأجداد، سوف تقوم بتسوية الخلاف المالي مع الأخ. 

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