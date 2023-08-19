ظهر بصحة جيدة.. شاهد| وفد إيكواس يلتقي رئيس النيجر المحتجز بازوم

التقى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، وفق ما أفاد مصدر في المنظمة الإقليمية.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، ظهر الرئيس بازوم وهو يتوسط وفد إيكواس لدى زيارته في القصر الرئاسي بنيامي، حيث بدا في هيئة جيدة.

وقال رئيس وفد إيكواس الجنرال عبد السلام أبوبكر “التقينا رئيس النيجر محمد بازوم وأخبرنا عن بعض الصعوبات التي تواجهه وسننقل ذلك إلى قيادتنا”.

وأضاف أن “الحوار الذي أجريته مع الطرفين إيجابي”، لافتًا إلى أنه يعتقد أن مباحثات اليوم هي مفتاح إيجابي لمواصلة الحوار لحل الأزمة.

وكان مصدرًا في الوفد قد أكد أن بازوم “معنوياته مرتفعة” عند مقابلة وفد إيكواس بالقصر الرئاسي.

وذكرت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية في وقت سابق أن من حضر اللقاء كان كل من رئيس نيجيريا السابق، الجنرال عبد السلام أبوبكر، الذي يرأس الوفد، ورئيس الحكومة التي شكلها المجلس العسكري، على الأمين زين.

وأوضحت أنه لم تجر أية مناقشات خلال اللقاء، لافتة إلى أن ممثلي المجموعة الاقتصادية التقوا بازوم للتعرف على ظروف احتجازه، في المقام الأول.