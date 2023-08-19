«الصحة وعلاقتها بأنواع الوجبات الغذائية».. محاضرة بقصر ثقافة رأس غارب

أقام قصر ثقافة رأس غارب، محاضرة بعنوان "الصحة وعلاقتها بأنواع الوجبات الغذائية"، قدمها الدكتورة إيمان سمير سعد، والدكتورة ريهام فتحي أبوبكر، تحدثتا عن أهمية تناول وجبة الافطار والفوائد التي تعود على جسم الأطفال منها، وأهمية الفيتامينات الموجودة بالخضروات والفاكهة.

أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "النيل شريان الحياة"، وأقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان" الأمن المائي أمن قومي"، فيما أقام قصر ثقافة أبو رماد، ورشة فنية للقص واللصق بالفوم والورق الملون بإستخدام المقصات واللاصق، وتشكيل ورسم بخامات الورق والفوم.

كما أقام القصر ورشة رسم عن الإدمان وكيفية محاربته والتصدى له من خلال الرسم.