سيلمان وهدان يتقدم باستقالته من مجلس إدارة نادي الزمالك

أعلن النائب سيلمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالته.

وكتب سيلمان وهدان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "السادة اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن عضوية مجلس الإدارة، خالص احترامي وتقديري لسيادتكم جميعا، وأتمني الازدهار والرقي ومستقبل أفضل لنادي الزمالك العظيم".

وقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالات فردية، بدأت باستقالة أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، حث أعلن ذلك ف بان نشره على صفحته الشخصية على “فيس بوك”.