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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة ابنه.. شيكابالا يستمتع بإجازة الصيف

صدى البلد

شارك محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، الجمهور صورا جديدة من عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر شيكابالا برفقة ابنة، وحازت الصورة على إعجاب المتابعين.

وأعلن أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق عن تلقي شيكابالا 3 عروض من أندية كبيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب ٱحمد حسن: "خاص.. شيكابالا تلقى 3 عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لضمه حال رحيله عن الزمالك".

 

وضرب نادي الزمالك العديد من الأزمات خلال شهر أغسطس الجاري تمثلت في الفشل في تجديد عقود النجوم إلي جانب عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

 

وعصفت الأزمات نادي الزمالك خلال شهر أغسطس الجاري ونشبت خناقة بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء ومرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وتعرض فريق الزمالك لكرة اليد إلى إيقاف القيد محليا ودوليا بسبب المديونية بمبالغ طائلة نظير مستحقات اللاعبين المتأخرة واتحاد اللعبة نفسه.

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