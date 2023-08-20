عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصر أبو الحسن : نسعى لحل أزمات الإسماعيلي .. وأهمها إيقاف القيد

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعرب المهندس نصر أبو الحسن الفائز برئاسة النادي الاسماعيلي مساء اليوم عن سعادته الكبيرة بحسم انتخابات الدراويش لصالحه .

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN " :" مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أمامه مهمة صعبة ، فالنادي يعاني من الأزمات المالية الطاحنة منذ عدة مواسم ، كما أن المشاكل لن تُحل بين يوم وليلـة ، ومجلس الإدارة لديه تصور لحل كافة الأزمات التي يعاني منها الدراويش وأهمها إيقاف القيد بسبب أزمة مستحقات التونسي نور الزمان الزموري ، والعديد من الأمور الأخرى ".

وأضاف : " سيتم تغيير مسمى لجنة الكرة بالنادي الاسماعيلي إلى قطاع الكرة ، وسيرأسها علي أبو جريشة ، كما أنه من الوارد أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على العديد من اللاعبين الشباب ، في ظل أزمة إيقاف القيد ، ورحيل بعض نجوم الفريق على رأسهم محمد الشامي و أحمد مدبولي و سيرجي أكا ، وأخيراً باهر المحمدي قائد الفريق ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى زد

ترشيحاتنا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية

الشهابي بعد الإفراج عن دومة: حالة من الحريات لم تشهدها الدولة منذ عقود

طب بيطري 88%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

اليوم.. محاكمة مجدي راسخ في قضية الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

حكم قول أذكار الصباح قبل صلاة الفجر .. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ