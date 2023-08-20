نصر أبو الحسن : نسعى لحل أزمات الإسماعيلي .. وأهمها إيقاف القيد

أعرب المهندس نصر أبو الحسن الفائز برئاسة النادي الاسماعيلي مساء اليوم عن سعادته الكبيرة بحسم انتخابات الدراويش لصالحه .

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN " :" مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أمامه مهمة صعبة ، فالنادي يعاني من الأزمات المالية الطاحنة منذ عدة مواسم ، كما أن المشاكل لن تُحل بين يوم وليلـة ، ومجلس الإدارة لديه تصور لحل كافة الأزمات التي يعاني منها الدراويش وأهمها إيقاف القيد بسبب أزمة مستحقات التونسي نور الزمان الزموري ، والعديد من الأمور الأخرى ".

وأضاف : " سيتم تغيير مسمى لجنة الكرة بالنادي الاسماعيلي إلى قطاع الكرة ، وسيرأسها علي أبو جريشة ، كما أنه من الوارد أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على العديد من اللاعبين الشباب ، في ظل أزمة إيقاف القيد ، ورحيل بعض نجوم الفريق على رأسهم محمد الشامي و أحمد مدبولي و سيرجي أكا ، وأخيراً باهر المحمدي قائد الفريق ".