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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. عبير صبري تستعرض أنوثتها

صدى البلد

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت عبير صبري بإطلالة جذابة ملفتة تستعرض رشاقتها بفستان مجسم باللون الأبيض والورود الحمراء، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وسبق وشاركت عبير صبري، متابعيها فيديو جديدًا لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” احتفالاً بعيد زواجها السادس.

 

وكشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

 

وقالت عبير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "المنتج جمال العدل عظيم، ومن أهم المنتجين في مصر".

 

وأضافت عبير صبري: "مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية وقدم نماذج كثيرة في المجتمع".

 

وتابعت عبير صبري: "رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه".

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