زيلينسكي يتعهد بالرد على قصف صاروخي روسي استهدف تشيرنيهيف الأوكرانية

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على القصف الصاروخي الروسي على وسط مدينة تشيرنيهيف أمس السبت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 144 آخرين.

وأصاب الهجوم مسرح الدراما في ساحة تشيرنيهيف المركزية التاريخية بشمال أوكرانيا يوم السبت.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "أنا متأكد من أن جنودنا سيردون على روسيا بعد هذا الهجوم الإرهابي. استجابة بارزة".

وذكرت "رويترز" أن زيلينسكي قال أيضًا، إنه من القتلى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ومن بين الـ144 مصابًا، هناك 15 طفلًا.

وتزامن وقت وقوع الضربة الصاروخية الروسية مع وجود أشخاص في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة القصف الصاروخي الروسي على وسط مدينة تشيرنيهيف السبت، إذ قال دينيس براون، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا: "إنه لأمر شنيع مهاجمة الساحة الرئيسية لمدينة كبيرة في الصباح، بينما يتنزه الناس في الخارج ويذهب البعض إلى الكنيسة للاحتفال بيوم ديني لكثير من الأوكرانيين".

ودعا منسق الأمم المتحدة موسكو إلى إنهاء الضربات على "المناطق المأهولة بالسكان".