انطلاق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بسيناء

انطلقت الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، بالوحدات الصحية، والميادين العامة والمساجد، وتستمر لمدة 4 أيام، وسط استعدادات كبيرة من قبل مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه سيتم تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في مدن وقرى المحافظة من سن يوم وحتى 10 سنوات ضد مرض شلل الأطفال من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، للحفاظ على مصر خالية من المرض واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

التطعيم مجاني

وأضاف أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، لافتة إلى أن الحملة تستهدف الوصول لكل طفل على أرض شمال سيناء.

كان العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أعلن عن تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الفرق الطبية المشاركة في الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، للحفاظ على سيناء خالية من المرض.