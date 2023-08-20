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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية

صدى البلد

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك اهتمام كبير من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة ، لافتًا إلى الحرص على تقديم كافة التيسيرات لهم ، والعمل على حل جميع المشكلات التى تواجههم مع المنظومة الضريبية .

 ولفت أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي تم عقد اجتماعات معها نظرا لمعرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أى مهنة حرة أخرى ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مأمورية للتعامل مع أصحاب المهن الحرة وهى مأمورية المهن الحرة والتى تتعامل مع أصحاب المهن الحرة ومنهم الفنانين ، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز كبار ممولي المهن الحرة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة ، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، ومها علي مدير عام الإدارة العامة للموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية ، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة، ومن جانب النقابات الفنية كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج والمنتج شريف مندور ، و عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب ، والفنان إيهاب فهمي . 

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن العاملين بكل من مركز كبار ممولي المهن الحرة، ومأمورية ضرائب المهن الحرة ، من أكفأ العناصر داخل المصلحة ،ولديهم مهارات عالية فى التواصل والتعامل مع مختلف أصحاب المهن من الأطباء والمحامي والمهندسين وبالطبع مع الفنانين ، ولديهم القدرة على التعامل وفقا لطبيعة كل نشاط وكل مهنة ، ويحرصون دائما على تذليل العقبات ، قائلًا إن المصلحة تقوم من خلال المكاتب الأمامية في المراكز الضريبية والمأموريات بالعمل على حل مشكلات الممولين ، ويقوم الممول بعدالتعامل مع المكاتب الأمامية بملء استمارة استقصاء، والمصلحة تحرص على التعرف على النقاط السلبية التى يطرحها الممول من خلال استمارة الاستقصاء ، والعمل على حلها وتلافيها دائمًا ، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة للممولين .

ووجه " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بتحديث واستمرار عمل اللجان المشتركة التى تم تشكيلها بين المصلحة وكل من نقابة المهن التمثيلية ، ونقابة المهن السينمائية ، ونقابة المهن الموسيقية ، وغرفة صناعة السينما ، مؤكدًا على الدور الكبير الذى تقوم به هذه اللجان في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء هذه النقابات وغرفة صناعة السينما في كل ما يتعلق بالشأن الضريبي ، مؤكدا أنه سيتم دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية واخذها بعين الاعتبار ، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، موجها باستكمال دراسة بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية.

ومن جانبه أكد " الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية " أن جميع الفنانين مع البلد ويشعرون بالعبء الملقى على عاتقها ، وهم حريصون على الالتزام بواجباتهم الضريبية ، مشيرا أنهم كانوا من أوائل المهنيين الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أن هناك تطور كبير في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين وخاصة بعد مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تتم ، فهناك جسور تواصل ممدودة مع كافة القيادات بمصلحة الضرائب والتي تسعى بكل جد أن تقوم بحل المشكلات الضريبية أول بأول ، وتقدم الوعي والدعم الفني اللازم .

وقال " الدكتور أشرف زكي " أنه سيقوم بإعداد مقترح لمشروع يرفعه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية حول إقامة وحدة أو كيان تابع لمصلحة الضرائب المصرية يتعامل فقط مع أعضاء النقابات الفنية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغرفة صناعة السينما ، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، وحل مشكلاتهم أول بأول بما يتناسب مع طبيعة العمل الخاصة بأعضاء هذه النقابات والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.

وأوضح " مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية " خلال اللقاء أن هناك مشكلة تواجه نقابة المهن الموسيقية وهي صعوبة تحصيل إيراداتها من خلال المناديب في المحافظات المختلفة نظرا لارتباطها بالفاتورة الإلكترونية، وفي هذا الصدد تم الاتفاق خلال اللقاء أنه سيتم عقد جلسات وورش عمل بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية لمعرفة كافة الخطوات والإجراءات والصعوبات التي تواجه المناديب لتحصيل هذه الإيرادات وذلك لوضع الالية الملائمة لهم لإصدار الفواتير الإلكترونية بكل سهولة ووفقا لطبيعة الأمر نفسه وذلك بعد معرفة كافة التفاصيل .

ومن جانبه " قال المخرج والمنتج السينمائي شريف مندور " إننا ملتزمون بأحكام القانون ، وجميع مطالبنا في إطار القانون ، موضحا أنه تم التوافق على بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية وبين غرفة صناعة السينما وفي انتظار توقيعه من قبل الطرفين ، مطالبا بسرعة توقيع هذا البروتوكول مما يسهم في حل الكثير من المشكلات ، مشيدا بدور اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية والتي ساهمت في حل العديد من المشكلات الضريبية الخاصة بأعضاء غرفة صناعة السينما .

وقال " عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية " أن اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية قد بذلت جهود كبيرة أسهمت في حل العديد من مشكلات أعضاء نقابة المهن السينمائية في مختلف محافظات الجمهورية مما كان له أثر إيجابي كبير في تأكيد الثقة بمصلحة الضرائب وانها تسعى الى حل المشكلات بكل تيسير على الممولين ، موضحا أيضا ان اللجنة المشتركة ساعدت في تسهيل انضمام العديد من الأعضاء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، متطلعا إلى المزيد من التعاون ومد جسور التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية.

 

 

 

 

 

الضرائب وزارة المالية النقابات الفنية الفنانين المنظومة الضريبية المهن الحرة

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