التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية عن دور المحافظات في تنشيط السياحة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الثاني من الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات، سيشهد عقد دورة تدريبية عن إعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها، يستفيد منها 28 متدربا.

أشار إلي أن الدورة تشمل علي شرح كامل عن العملية التدريبية والأحكام العامة الواردة بالكتاب الدوري، واللائحة التدريبية المالية والإدارية ومكوناتها وطرق إعداداها، والأسس العلمية لتحليل الاحتياجات التدريبية مع شرح لنماذج الكتاب الدوري، وتشمل الدورة ايضًا علي ورش عمل تتضمن كيفية إعداد الخطة التدريبية وموافقات الصرف ونماذج الكتاب الدوري الخاصة بها ومناقشة موضوعات التعزيز والاستبدال، والقواعد الخاصة باعتماد مراكز التدريب وتجديد الاعتماد مع شرح قواعد إعداد سجل المدربين ومتابعة التدريب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير والتي يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المتابعة والرصد الميداني والتفتيش والمراجعة الداخلية والتخطيط، تتناول عدة موضوعات حول التعريف بمفهوم التفتيش والهدف منه وأنواعه، والسمات الشخصية للمفتش والمشاكل والتحديات التي تواجهه أثناء عملية التفتيش، والفرق بين التفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية وتقييم الأداء، كما سيتم عقد العديد من ورش العمل لعرض نماذج عن تقييم مدي رضاء المواطن عن جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية، والتفتيش علي الوحدات الإدارة المحلية، وورشة عمل ايضًا عن التفتيش والمتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية.

ولفت اللواء هشام أمنة إلى أن مركز سقارة يستكمل الحزمة التدريبية لهذا الأسبوع، بدورة تدريبية عن تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، وتتضمن الدورة التعريف بالتراث الثقافي ودوره في دعم وتنشيط السياحة وسبل وضعه علي خريطة التراث العالمي، ومشروع الهوية البصرية وتسويق الهوية المصرية، واساسيات تخطيط وتنظيم الفعاليات السياحية وتصميم البرامج، والتسويق واستخدامه في تنشيط السياحة، بالإضافة إلي التعريف بدور المحافظات في تعزيز السياحة التراثية، وتختتم الدورة التدريبية بورش عمل ومناقشات حرة حول الأزمات في السياحة، ويستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بإدارات السياحة بالمحافظات.

كما نوه وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية مستمرة للأسبوع الثاني علي التوالي وذلك في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من رؤساء المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.