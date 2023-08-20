التعليم تقرر مراجعة كاميرات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لضبط الغشاشين

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وانضباط مراحل العمل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بالتأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على توجيه رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة مديرى المديريات التعليمية بمنع أى تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.