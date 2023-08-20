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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تقرر مراجعة كاميرات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لضبط الغشاشين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في غرفة عمليات الوزارة

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  2023 

حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  2023  

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وانضباط مراحل العمل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة  بالتأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على توجيه رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة مديرى المديريات التعليمية بمنع أى تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

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