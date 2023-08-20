عضو الأعلى للجامعات: منظومة التعليم العالي في مصر تهدف إلى تقديم جودة عالية

أكد الدكتور أحمد محمود بيومي، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن منظومة التعليم العالي في مصر تهدف إلى تقديم الجودة العالية من التعليم، مشيرا إلى أن الدولة عملت على استراتيجية لوجود الجامعات الخاصة والدولية والأهلية.

وقال أحمد محمود بيومي، خلال لقاء له ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن هناك 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و14 جامعة أهلية، إضافة إلى الجامعات الدولية والمعاهد العليا.

الجامعات الحكومية

وأوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات الحكومية ما زالت حتى الآن تتحمل 90% من الطاقة الاستيعابية من التنسيق، مؤكدا أن الجامعات الخاصة تقدم الخدمات التعليمية بغرض تحقيق الربح.

