مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: تقدمنا بـ17 توصية.. أبرزها قياس أداء المسئولين

قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء قرر أن يتم رفع توصيات الحوار الوطني لكل اللجان لرئيس الجمهورية كل فترة وعلى مدار مدة الحوار ولا ننتظر حتى ينتهي الحوار نهائيا وتابع وسعدنا كثيرا بشكر الرئيس القائمين على الحوار الوطني.

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، في تصريحات صحفية ، أن لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي خرجت بأكثر من 17 توصية، كان على رأسها صياغة مؤشرات لقياس أداء المسئول في مصر، حتى يمكن الحكم على أداء العاملين في الدولة بداية من الموظف وصولا إلى المحافظ والوزير، وهل أدائه ممتاز أم جيد أو ضعيف أو غير مقبول، وهذا من شأنه أن يجعل أداء الموظفين أفضل ويشعر الموظف باجتهاده وثمرة عمله وأن مصلحة مصر وازدهار الاستثمار والصناعة هو الأهم ، ولا تتدخل هنا الأهواء أو المجاملات والمحسوبية.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني ان التوصية الثانية كانت حول كيفية جعل العنصر البشري في كل الإجراءات ذو دور أقل والاعتماد أكثر على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، ولفت إلى أن أهم توصية كانت بإنشاء منصة تفاعلية يستطيع أن يضع عليها المستثمر مشكلته وتذهب هذه المشاكل إلى الجهات أو المسئولين المختصين لحلها، وذلك أيضا من خلال تغذية هذه المنصة بكل القوانين والتشريعات الخاصة بكافة المجالات من استثمار وصناعة وتجارة وسياحة وصادرات وجمارك.

ويري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن الحوار مازال قائما بشكل عام وما تم تسليمه هو ما تم الانتهاء منه والوصول إليه في بعض اللجان وهناك بعض اللجان مازالت مستمرة.

الحوار الوطني أصبح نافذة كبيرة لكل الناس



وأثنى كثيرا على فكرة الحوار الوطني وأنه أصبح نافذة كبيرة لكل الناس وخلق حالة من الرضاء عند جموع المواطنين بأن صوتهم مسموع، ومازال البعض يبعث بأسئلة وتوصيات كثيرة على صفحة الحوار ويتم إحالتها للأمانة الفنية لمناقشتها.