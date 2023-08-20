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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهلال الأحمر بسيناء يشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم في مختلف
حملة التطعيم في مختلف مدن شمال سيناء

شارك الهلال الأحمر المصري فرع محافظة شمال سيناء،  في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قرى المحافظة بعدد ٣١ متطوعا بدائرة العريش، في إطار التعاون المستمر بين جمعيه الهلال الاحمر المصري فرع شمال سيناء ، ومديرية الصحة بشمال سيناء..حيث تم توزيع متطوعي الهلال على مناطق:
وسط البلد - شارع اسيوط - حي الصفا - حي العبور - حي المساعيد و السبيل.

وسيتم العمل بالتعاون مع الحمله التي تنظمها وزارة الصحة لمدة 4 أيام كاملة.

وأكد  الدكتور أسامة سالم  مدير إدارة الطب الوقائى على استعداد المديرية  للحملة  وتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم  ضد مرض شلل الأطفال، والهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على سيناء ، خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.


من منزل إلى منزل:


وأوضحت الدكتوره هانم عبد الروؤف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة  ، إن التطعيم  تم  في جميع الوحدات والمراكز  ومن منزل الي منزل ، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة  عن نقطتين على اللسان، وهو من سن يوم حتى ١٠ سنوات وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين   .

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن تم تعليق  اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال، مشيرا إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري ودوره المثمر في إنجاح الحملات القومية.
وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم  مخاطبة جميع الإدارات الصحية  لتنفيذ الخطة الإعلامية،  والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة.

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