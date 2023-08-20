المُشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم، حكمها بالسجن المُشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيهًا، على عامل ثلاثيني؛ إثر ادانته بالاتجار في الهيروين والشابو بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المدعو (ع. ر. ا- 32 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، بالإتجار في الهيروين والشابو مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من من المواد المخدرة المختلفة، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.