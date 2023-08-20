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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل تفكيك شبكة إرهابية في العراق

صدى البلد

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل تفكيك شبكة إرهابية واعتقال عناصرها في ديالي بالعراق.

وقالت التميمي إن عناصر الشبكة الإرهابية اعترفوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، وتنفيذ عمليات إجرامية ضد المواطنين وقوات الأمن.

وأضافت أن الشبكة الإرهابية تضم 5 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش وتم اعتقالهم، واعترفوا باستهداف أبراج المراقبة الأمنية، وكذلك عبوات ناسفة تستهدف المنازل في ديالي، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات.  

 تنظيم داعش

وتابعت: "ديالي العراقية تشهد توترات أمنية في الأيام الماضية بسبب وجود بقايا لعناصر تنظيم داعش هناك"، مشيرة إلى أن هناك استهدافات تحدث ضد المواطنين وقوات الأمن على حد سواء.

كما أشارت هبة التميمي،   إلى أن رئيس الوزراء العراقي، في آخر زيارة له في ديالي، أكد ضرورة إخلاء المدينة من جميع الأعمال الإرهابية.

وأكدت هبة التميمي، أن قوات الأمن ترصد أماكن وجود عناصر تنظيم داعش في ديالي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بالعراق تتابع عملية تفكيك الشبكة الإرهابية.

إرهاب القاهرة الإخبارية رئيس الوزراء العراق رئيس الوزراء العراقي عناصر تنظيم داعش

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