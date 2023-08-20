اقتصادي: توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2024

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن هناك توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتي مارس 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر المقبل، بعد مرحلة إجازات شهر أغسطس الجارى، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية والإحصائيات الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد القرارات القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.

ترويض التضخم

وأوضح أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في يوليو، ما عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون إثارة الركود.

ولفت إلى تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.7 % في يوليو على أساس سنوي، وهو بعيد عن هدف 2% الذي يريده الفيدرالي، لذلك أتوقع تكثيف السياسة النقدية التشددية باجتماع سبتمبر.