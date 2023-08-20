شريف خيرالله: بيتر ميمي مخرج هايل.. ورفضت المشاركة في مسلسل "الأب الروحي"

قال الفنان شريف خيرالله، أنه قدم خلال العامين الماضيين أعمالا فنية مهمة أفضلها كان مسلسل الاختيار.

وأضاف شريف خيرالله، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلا "بيتر ميمى مخرج هايل، وبيعمل حركات بالكاميرا لم أرها من قبل".

مسلسل الأب الروحى

وأوضح الفنان شريف خير الله، أنه رفض المشاركة فى مسلسل الأب الروحى، لتخوفه على الأجيال الجديدة، معقبا "اللى عمل الدور الفنان احمد عبد العزيز وحقق نجاحا كبيرا فيه".

وبدأ الفنان شريف خيرالله عمله كفنان فى أواخر الثمانينات من القرن الماضي وكان من أبرز أعماله فى مجال الدراما مسلسل "زيزينيا " الجزء الثاني مع الفنان يحيى الفخراني ومسلسل "الرجل الأخر" مع الراحل نور الشريف كما عمل كضيف شرف فى مسلسل "آوان الورد”.