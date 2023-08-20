اتهامات حقوقية.. فرنسا تواجه مأزقا كبيرا بسبب الهجرة غير النظامية |فيديو

قال خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن فرنسا تعاني من ملف الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية في مأزق شديد.

وأضاف خلال إفادة على الهواء، أن فرنسا قبل شهرين تبنت مشروع قانون الهجرة الجديد، موضحًا أن أحد أهم الصحفيين المختصين بملف الهجرة صنف فرنسا على أنها الدولة الأوروبية الأكثر قمعية في التعاون مع المهاجرين، وتبقى فرنسا مجرد دولة للعبور إلى الجانب الآخر من المانش، وهذا جعل هناك الكثير من المطالبات بأهمية وضع أسلاك شائكة على الحدود مع إيطاليا.

بحر المانش

وأضاف أن فرنسا وضعت حواجز عائمة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية في مأزق حقيقي بسبب بعض الاتهامات من الجمعيات الحقوقية وأيضًا من بريطانيا.

وتابع أن هناك 100 ألف مهاجر مروا من بحر المانش إلى الجهة الأخرى، مؤكدًا أن فرنسا زادت من أعداد خفر السواحل وقوات الشرطة، لكن بالرغم من ذلك عمليات الهجرة غير الشرعية ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن السفن الفرنسية والبريطانية أنقذت حوالي 50 مهاجرًا غير شرعي، معظمهم من الأفغان والسودانيين، ومن بينهم الكثير من الأطفال.