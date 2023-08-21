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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. استخدام زيت اللوز المر يحميك من مرض خطير

الزيوت
الزيوت

من أحد أفضل الطرق للعناية بالجسم استخدام الزيوت الطبيعية ، وخاصة زيت اللوز المر، فهو يساعد على تهدئة وتنعيم البشرة وعلاج الجروح الخفيفة.

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إليكِ فوائد زيت اللوز المر للجسم

 

يمنع نمو الفطريات
استخدام زيت اللوز المر يقلل من الحمى في الجسم ، وهذا هو سبب استخدام زيت اللوز المر بجرعات منخفضة جدًا لعلاج الحمى المزمنة ، وهذه التطبيقات مفيدة في تقليل الحمى ، إلا أنها يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها ، خاصة على الجسم.

 

يمكن أن يساعدك استخدام هذا الزيت في تجنب العدوى الفطرية ، وهي طريقة رائعة لإبعاد الفطريات عن بشرتك ، وخاصة قدميك، نتيجة لذلك ، فإن استخدام هذا الزيت سيساعد في القضاء على الفطريات في المنطقة المصابة.

 

مطهر في الطبيعة
يعتبر زيت اللوز المر سامًا بطبيعته ، ويؤدي تناوله إلى حركات فضفاضة متكررة في الأمعاء والقيء، ونتيجة لذلك ، يتم استخدامه كمطهر ممتاز عند تناول السموم ونحتاج للتخلص منها عن طريق التقيؤ، ومع ذلك ، يجب أن تكون الجرعة منخفضة جدًا وخفيفة جدًا ، وإلا فقد تحدث آثار جانبية كبيرة.

 

المصدر times of india

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