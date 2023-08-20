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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يزور مصر والأردن بعده.. اجتماع مهم لوزير الخارجية الياباني مع دول الخليج

اليابان
اليابان

أفادت وكالة كيودو اليابانية، بأن اليابان تعتزم تنظيم اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أوائل شهر سبتمبر المقبل، في السعودية.

وقالت الوكالة اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية، إنه من المفترض مشاركة وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، في الاجتماع المرتقب مع دول الخليج العربي، حيث سيتم بحث عدد من القضايا التي ستشمل اتفاقيات التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التعاون الفني في مجال طاقة الجيل القادم، ومناقشة الملف الإيراني.

وأشارت الوكالة، إلى أن وزير الخارجية الياباني سيتوجه في زيارة إلى مصر والأردن عقب انتهاء الاجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بحث إمكانية عقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع اليابان، خلال جولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى دول الخليج في شهر يوليو الماضي.

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