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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفاف مصطفى: رامي منعني من زيارة عادل إمام وسمحوا ليسرا ولبلبة بزيارته

الفنانة عفاف مصطفي
الفنانة عفاف مصطفي

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس زيارتها للزعيم عادل إمام بمسلسل فلانتينو.

وقالت عفاف مصطفى، ببرنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2 ، إنها ذهبت للزعيم عادل إمام في لوكيشن تصوير مسلسل فلانتينو، بعدما انتهت من تصوير العمل الذي كانت تشارك فيه وتصوره بالقرب من لوكيشن تصوير فلانتينو، لتهنئة على المسلسل، موضحة أن الزعيم كان يتمنى أن تشارك معه في عمله الدرامي.

اتوطدت العلاقة بينا

وتابعت: «الزعيم عادل إمام كان نفسه أشارك معاه في مسلسل فلانتينو، وقولتله بس أخلص الشغل اللي عندي، وأنا جاية علشان أباركلك على المسلسل، وكنت جارته في المهندسين وابنه رامي عارف كده، ولما قابلته في العراف اتوطدت العلاقة بينا».

وأوضحت: «رامي إمام مش بيرد على حد خالص، حتى لما كلمته مردش على الرسايل، وواضح أنه فيه خصوصية، بس أعرف إن في ناس بتزوره في البيت ونفسنا نطمن عليه ونشوفه».

وأضافت: «يمكن أسرة الزعيم عادل إمام بتخجل أن ست تروح تزوره لكن النجمات زي يسرا ولبلبة عشان نجمات صف أول زاروه، وفيه مساحة حوار وصداقة كبيرة بينهم تسمح بالزيارة».
 

الإعلامية نهال طايل الزعيم عادل امام الفنانة عفاف مصطفى برنامج تفاصيل صدى البلد 2 فلانتينو عفاف مصطفى

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