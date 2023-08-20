عماد الدين حسين: الرئيس السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك ترحيبًا متواصلًا بين القوى السياسية والحزبية على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني ليست جديدة، موضحًا أن الترحيب يتواصل بين القوى السياسية والحزبية باستجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث تنفيذها.

أكبر ضامن

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني، موضحًا أن هناك أكثر من مناسبة تعبر عن ذلك، ولا سيما في مؤتمر الشباب في برج العرب منذ أسابيع قليلة.

وأكد أن الإشارات الداعمة من الرئيس السيسي كثيرة ومتعددة، وللأمانة والموضوعية، هي أكبر داعم وأكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني حتى هذه اللحظة.