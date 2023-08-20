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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الاقتصاد الأمريكي عرضه لكثير من المخاطر في الوقت الحالي

الاقتصاد الامريكي
الاقتصاد الامريكي

قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم،  إن الاقتصاد الأمريكي من الممكن أن يحقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الاسواق تترقب خطاب باول في ندوة "جاكسون هول" لتحديد مسار الفائدة.

ارقام التضخم

أوضح أن الاقتصاد الأمريكي ربما مازال مرشح للربع الثالث بمزيد من النمو، ولكن هذا الأمر من الممكن أن يتغير من خلال تغيير معدلات التضخم، موضحاً أن الأسواق من الممكن أن تشهد عدد من المفاجأت.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي عرضه لكثير من المخاطر في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الموجة التشددية التي قام بها الفيدرالى الأمريكي لم تنته خصوصاً أن الأرقام القصوي التي وصل لها الفيدرالي لم يعادل ارقام التضخم.

اقتصاد الاقتصاد الاقتصاد الامريكى الاسواق إكسترا نيوز معدلات التضخم

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