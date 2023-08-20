لوضع صورة زويل.. "الموسيقيين" تعلن تحويل مؤدي المهرجانات أحمد خالد للتحقيق

قال محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل منذ 9 أشهر جمع كل مغنى المهرجانات، وحدد الكلمات التي يجب أن تكون داخل أغاني المهرجانات، وجعل كل مؤدى المهرجانات يمضون على إقرار بالحفاظ على الذوق العام.

وأضاف محمد عبدالله، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن نقابة المهن الموسيقية لم تكن ستتغاضى عن وجود صورة العالم أحمد زويل، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات وتحويله للتحقيق.



وعن سبب وجود صورة العالم أحمد زويل، أوضح أنها كانت رؤية المخرج..وتقدم بالاعتذار إلى العالم واسرته، متابعا: الإبداع مسئولية ولابد أن يكون له شروط ولابد من التقيد بالإطار العام.