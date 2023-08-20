أهان أحمد زويل .. تفاصيل التحقيق مع مغني المهرجانات كزبرة في نقابة الموسيقيين

أعلن الدكتور محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، آخر التطورات وتفاصيل التحقيق مع مغني المهرجانات كزبرة.

قال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في بيان له:" في واقعة التحقيق للمؤدي كزابيرو .. حضر اليوم احمد خالد الشهير بكازابيرو امام الشئون القانونيه لسؤاله فيما نسب اليه من الاتهام الوارد بالاساءه الي العالم الجليل الفاضل الدكتور احمد زويل في مقطع فيديو".



وبعد حضوره وسؤاله تم تقديم اعتذار منه وانه قام بحذف الصوره من الفيديو وانه لم يكن يقصد الاساءه ابدا وانها كانت رؤية مخرج العمل وصرح بانه يحترم علماء مصر والدكتور احمد زويل وانه صحح مااخطأ فيه ولن يعود الي تكرار الفعل مره اخري وتم توقيعه علي محضر التحقيق وسيتم عرض نتيجة التحقيق علي السيد النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن".

شن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات كزبرة، مشيرا إلى أنه أقحم العالم الجليل أحمد زويل في إحدى الكليبات الجديدة له، الأمر الذي أثار استياء الجميع.

وأضاف حلمي عبد الباقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أن تم عمل ضوابط صارمة مع مؤدي المهرجانات بقرارات صارمة، تقوم على الحفاظ على المبادئ والمثل.



وتابع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا فوجئنا بأن مؤدي المهرجانات كزبرة، عمل أغنية وضع فيها صورة العالم الجليل أحمد زويل، لافتا إلى أن تم ايقاف مؤدي المهرجانات كزبرة، وتم أيضا إحالته للتحقيق "وربنا يستر عليه بقي، وهو يتحمل النتائج لما فعل".