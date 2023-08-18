إلغاء العضوية ومنع التعامل | متحدث المهن الموسيقية يكشف عقوبة "كزبرة"

قال الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، إن محامي النقابة حرر محضرا ضد مؤدي المهرجانات كزبرة لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :"قرار إيقافه كان لازم يحصل، وذلك بعد مخالفته الإقرار والتعهد الممهور بتوقيعه بشأن الالتزام بلوائح النقابة، مضيفا :" كزبرة عايز يعمل تريند على حساب رموزنا وقيمنا ده إساءة وإهانة.

تابع متحدث نقابة الموسيقيين، من المتوقع إلغاء عضوية كزبرة ومنع التعامل معه، موضحا أن الفنان مصطفى كامل انزعج بشدة عند رؤيته لصور العالم الكبير أحمد زويل فى كليب له والتي اعتبرته النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية.

https://www.youtube.com/watch?v=9_PE6JE-s9Q

وأوضح أن كزبرة ليس عضوا عاملا بالنقابة ولكنه حاصل على تصريح حفلات فقط، بجدول المنتسبين، ويحق لنا إنهاء عضويتهم في أي وقت".