نقابة الموسيقيين توضح أسباب إيقاف مطرب المهرجانات «كزبرة»

‏قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قرر إيقاف مطرب المهرجانات "كزبرة" وتحويله للتحقيق؛ بسبب الأغنية التي نشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "عليا الطلاق كله بيكدب"، وأيضا منع عرض الأغنية.

مطرب المهرجانات كزبرة

وأضاف، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنهم فوجئوا بغضب العديد من الناس، بسبب هذه الأغنية؛ لظهور صورة العالم الراحل أحمد زويل، في الفيديو الخاص بها، وأيضا بسبب اسم الأغنية.

وأشار إلى أن مطرب المهرجانات "كزبرة" ليس عضوا عاملت بالنقابة، وإنما “عضو منتسب” بتصريح.