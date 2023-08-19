زويل خط أحمر| “عليا الطلاق” تقود “كزبرة” إلى الشرطة.. وتتسبب في مذبحة لمؤدي المهرجانات

صورة زويل ولفظ خارج.. هكذا أثار مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، الجدل عقب صدور فيديو كليب أغنيته الجديدة والذى يحمل اسم “عليا الطلاق”، وظهر في الفيديو صورًا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، وتضمنت الأغنية وجود لفظًا خادشًا تحت مسمي الأغنية "عليا الطلاق".

الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، واعتراض من قبل الجماهير بسبب ظهور صورة العالم الدكتور أحمد زويل، مع وجود لفظ خادش في فيديو الكليب، والذي هاجمه العديد واعتبروا هذا الفعل إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.

العالم الجليل أحمد زويل

تعليق ناري من شقيقة أحمد زويل

وعلقت نانا شقيقة أحمد زويل علي الفيديو كليب الخاص بمؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، وهاجمته بسبب صدور صورة شقيقها العالم الكبير أحمد زويل مع اللفظ الخادش.

وقالت شقيقة أحمد زويل: "ما فعله هذا الشاب من استخدام صورة العالم الجليل أحمد زويل أمر مشين، وزويل خط أحمر إضافة إلا أنه رمز لعالم لا يستهان به داخل بلده أو خارجه".

وتابعت شقيقة العالم أحمد زويل: "الناس لما بتسافر بتقول أحنا من بلد زويل"، ووجهت شقيقة أحمد زويل الشكر إلي مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، وقالت: "بقدم لمصطفي كامل الشكر لاتخاذه القرارات اللازمة".

نانا شقيقة أحمد زويل

تعليق مصطفي كامل علي لفظ "كزبرة" الخادش

وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على قرار مجلس الإدارة بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بكزبرة بسبب اللفظ الخادش الذي ذكره في كليبه الأخير والذى يحمل اسم “عليا الطلاق”.

وكتب كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “بإذن الله .. بداية المذبحة لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصة التي اعطيناها لهم .لكي يثبتوا أنهم أشخاص أسوية”.

وتابع: “القذارة والرداءة مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنية”.

مصطفي كامل

قرار المهن الموسيقية تجاه "كزبرة"

وأصدر نقيب عام المهن الموسيقية، قرارا بناء علي ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزبرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.



وقرر النقيب العام، إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

عقوبة "كزبرة"

وقال الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، إن محامي النقابة حرر محضرا ضد مؤدي المهرجانات كزبرة لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "قرار إيقافه كان لازم يحصل، وذلك بعد مخالفته الإقرار والتعهد الممهور بتوقيعه بشأن الالتزام بلوائح النقابة، مضيفا :" كزبرة عايز يعمل تريند على حساب رموزنا وقيمنا ده إساءة وإهانة".

وتابع متحدث نقابة الموسيقيين، من المتوقع إلغاء عضوية كزبرة ومنع التعامل معه، موضحا أن الفنان مصطفى كامل انزعج بشدة عند رؤيته لصور العالم الكبير أحمد زويل فى كليب له والتي اعتبرته النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية.

وأوضح أن كزبرة ليس عضوا عاملا بالنقابة ولكنه حاصل على تصريح حفلات فقط، بجدول المنتسبين، ويحق لنا إنهاء عضويتهم في أي وقت.