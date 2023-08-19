عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

زويل خط أحمر| “عليا الطلاق” تقود “كزبرة” إلى الشرطة.. وتتسبب في مذبحة لمؤدي المهرجانات

العالم الجليل أحمد
العالم الجليل أحمد زويل وشقيقته نانا

صورة زويل ولفظ خارج.. هكذا أثار مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، الجدل عقب صدور فيديو كليب أغنيته الجديدة والذى يحمل اسم “عليا الطلاق”، وظهر في الفيديو صورًا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، وتضمنت الأغنية وجود لفظًا خادشًا تحت مسمي الأغنية "عليا الطلاق".

الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، واعتراض من قبل الجماهير بسبب ظهور صورة العالم الدكتور أحمد زويل، مع وجود لفظ خادش في فيديو الكليب، والذي هاجمه العديد واعتبروا هذا الفعل إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.

 

العالم الجليل أحمد زويل

تعليق ناري من شقيقة أحمد زويل

 

وعلقت نانا شقيقة أحمد زويل علي الفيديو كليب الخاص بمؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، وهاجمته بسبب صدور صورة شقيقها العالم الكبير أحمد زويل مع اللفظ الخادش.

وقالت شقيقة أحمد زويل: "ما فعله هذا الشاب من استخدام صورة العالم الجليل أحمد زويل أمر مشين، وزويل خط أحمر إضافة إلا أنه رمز لعالم لا يستهان به داخل بلده أو خارجه".

وتابعت شقيقة العالم أحمد زويل: "الناس لما بتسافر بتقول أحنا من بلد زويل"، ووجهت شقيقة أحمد زويل الشكر إلي مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، وقالت: "بقدم لمصطفي كامل الشكر لاتخاذه القرارات اللازمة".

نانا شقيقة أحمد زويل 

تعليق مصطفي كامل علي لفظ "كزبرة" الخادش

وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على قرار مجلس الإدارة بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بكزبرة بسبب اللفظ الخادش الذي ذكره في كليبه الأخير والذى يحمل اسم “عليا الطلاق”.

وكتب كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “بإذن الله .. بداية المذبحة لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصة التي اعطيناها لهم .لكي يثبتوا أنهم أشخاص أسوية”.

وتابع: “القذارة والرداءة مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنية”.

مصطفي كامل 

قرار المهن الموسيقية تجاه "كزبرة"

وأصدر نقيب عام المهن الموسيقية، قرارا بناء علي ما ورد من نشر فيديو  مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزبرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.
 
وقرر النقيب العام، إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

 

عقوبة "كزبرة"

وقال الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، إن محامي النقابة حرر محضرا ضد مؤدي المهرجانات كزبرة لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "قرار إيقافه كان لازم يحصل، وذلك بعد مخالفته الإقرار والتعهد الممهور بتوقيعه بشأن الالتزام بلوائح النقابة، مضيفا :" كزبرة عايز يعمل تريند على حساب رموزنا وقيمنا ده إساءة وإهانة".

وتابع متحدث نقابة الموسيقيين، من المتوقع إلغاء عضوية كزبرة ومنع التعامل معه، موضحا أن الفنان مصطفى كامل انزعج بشدة عند رؤيته لصور العالم الكبير أحمد زويل فى كليب له والتي اعتبرته النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية.

وأوضح أن كزبرة ليس عضوا عاملا بالنقابة ولكنه حاصل على تصريح حفلات فقط، بجدول المنتسبين، ويحق لنا إنهاء عضويتهم في أي وقت.

زويل أحمد خالد كزبرة عليا الطلاق” الدكتور أحمد زويل أحمد زويل أغنية عليا الطلاق نانا شقيقة أحمد زويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

أسعار السجائر هتنزل النص اليوم.. ضربة موجعة للمتلاعبين وأقل عبوة بـ15 جنيها

ترشيحاتنا

شاهد.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

مصادر تكشف مفاجأة.. ترامب سيسلّم نفسه للحكومة الفيدرالية في هذا الموعد

أول إنجاز من نوعه عالميا.. قناة السويس تحقق السبق في تموين السفن

لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني.. 11 توصية عاجلة للنهوض بالقطاع.. تعرف عليها

إعادة النظر في القيمة المالية.. مقترحات الحوار الوطني للوصاية على أموال القصر

مكون من 10 طوابق ويهدد الكورنيش.. القاهرة تتحرك لإزالة عقار مائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ