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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش

مصطفى كامل
مصطفى كامل

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على قرار مجلس الادارة بايقاف المطرب أحمد خالد الشهير بكزبرة بسبب اللفظ الخادش الذي ذكره فى كليبه الأخير والذى يحمل أسم “عليا الطلاق”.

وكتب كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بإذن الله .. بداية المذبحه لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصه التي اعطيناها لهم .لكي يثبتوا أنهم أشخاص سويه.

وتابع: القذارة والرداءه مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنية.

 

 

قرار ايقاف كزبرة بسبب كليبه الأخير

أصدر  نقيب عام المهن الموسيقية قرارا،  بناء علي ما ورد من نشر فيديو  مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزبرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.

 

وقرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

 

مع التنبيه علي كافة المطربين  الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي  والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن؛ للمحافظة علي قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.

 

ويهيب النقيب  العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسع شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة.

 

 

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل أحمد خالد كزبرة

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