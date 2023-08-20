باحث: حب الإخوان والوطن لا يجتمعان في قلب واحد

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن الإخوان لا يؤمنون بالأوطان ولا بحدودها السياسية، ولا يجتمع في قلب واحد حب الإخوان وحب الوطن.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إنه تعرف على الإخوان خلال دراسته في كلية الزراعة عام 1983، ومرحلة الطالب هي المرحلة التي يستقطب منها الإخوان الأعضاء.



وأوضح أنه بسبب مواظبطه على الصلاة مثل أي مصري متدين، وجد شخصا يكبره بست سنوات يدعوه لحلقة دينية في منزله من المغرب للعشاء كل يوم خميس، بسبب منع الإمام التجمع في المسجد.

أي شيء يخص الإخوان

وذكر أنه في البداية لم يتحدث معه عن أي شيء يخص الإخوان، بل دار الحديث عن الكلية والرياضة والشؤون العادية، ثم طلب منه دعوة أصدقائه في الكلية، وجمع 15 فردا، ثم سلمهم لشخص آخر يدعى جمال بطيشة، وكون منهم خلية إخوانية، وشدد عليهم عدم إخبار أهلهم.