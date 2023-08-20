القومي للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل واقعة الطفلة سجدة ومصير أشقائها

قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومة للطفولة والأمومة، إن الإعلام دائما ما يسلط الضوء على مثل هذه القضايا، حتى وإن كانت صادمة مثل واقعة الطفلة سجدة.



وأضاف “صبري عثمان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” أنه ورد لهم بلاغ بتعرض الطفلة سجدة غلى العنف، وكانت على قيد الحياة حينها، ولكنها على الفور توفت، نتيجة العنف.



وأوضح أن عم سجدة كان يتعمد ضربها باستمرار وتعرضت لتعذيب بدنى، وتلقينا بلاغا عن تعرض الطفلة سجدة للعنف ثم توفيت، والجد أنكر أن ابنه تسبب في وفاة سجدة.



واسترسل: الطفلة سجدة تعرضت لضرب من عمها وقد يكون أحد أسباب الوفاة، وننتظر تقرير الطب الشرعي، وعم الطفلة مازال محبوس، حتى التأكد من سبب الوفاة.



وأكمل: تقرير الطب الشرعي سيحدد إذا كان العم متعمد ضرب الطفلة حتى الوفاة، سيحاسب عليه بالسجن المشدد، وإذا كان الضرب كان تعنيف، وتسبب في وفاتها سيكون عقوبتها لمدة تتراوح من 3 |إلى 7 سنوات.



ولفت إلى أنه تسليم أشقاء الطفلة سجدة لجدهم من الأب، مناشدا بضرورة توعية كيف نحافظ على أطفالنا ونحسن تربيتهم.