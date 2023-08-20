طارق البشبيشي: الإخوان يزرعون في الشباب أنهم أصحاب مهمة عظمى «عبر الانضمام للجماعة»

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن الإخوان كانوا يجهزون دورات للطلبة؛ لتجنيدهم، ويُدرِّسُون لهم كتابَيْ: "ماذا يعني انتمائي للإسلام"، و"الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكتاب الأول ينقل الإنسان لمجتمع موازٍ، ويجعله يكره المجتمع، ويكفره، والكتاب الثاني يهدم جميع الفرق، ويبرز مساوئها، عدا جماعة الإخوان، مع تأكيده على وجوب الانضمام لجماعة، بحيث يسهل الانضمام للإخوان.

وأوضح أن الكتاب الثاني، من تأليف عبد الله عزام، الإرهابي الدولي، وخال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، والكتاب يركز على قاعدتين، هما "المعروف الأكبر، والمنكر الأكبر"، فالمعروف الأكبر؛ هو وجود القرآن على منصة الحكم، والمنكر الأكبر؛ هو عدم وجود القرآن على منصة الحكم.

الوسيلة الوحيدة

ونوه أنهم كانوا يزرعون في الشباب، أنهم أصحاب مهمة عظمى لتغيير العالم، وأن الوسيلة الوحيدة لذلك؛ هي الانضمام للإخوان، كما كانت الإخوان تجبر الشباب على الذهاب لصلاة الجمعة، واستمالة الإمام والمدح فيه، وهم يسخرون منه داخلهم، ثم يسمح لهم بعقد اجتماعات في المسجد، وما يزالون يتقربون له؛ حتى يكتبون له الخطب.