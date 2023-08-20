البشبيشي: الإخوان لم يكونوا واثقين في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن الإخوان اخترقوا جميع القوى السياسية وجميع الأحزاب، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الأحزاب الليبرالية تعاونت مع الإخوان عام 1984 في الانتخابات.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا مسيطرين على مجلات، مثل مختار الإسلام، رغم وجود بعض الزعامات الوطنية التي كانت عصية على الاختراق الإخواني.

مهدي عاكف

وأشار إلى أن الإخوان لم يكونوا واثقين في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة، واللقاءات المهمة التي تتخذ فيها القرارات المهمة التي ستطبق على الجماعة في المحافظات، كانت تتم من وراء عاكف، ولا يأخذون رأيه.